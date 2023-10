QUIZ. Wskażcie brakujący początek w tych przysłowiach. Mniej niż 7/10 to obciach

Lublin to miasto wojewódzkie z najgorszą frekwencją. Gdzie najwięcej osób poszło do urn?

QUIZ o przysłowiach. Dopasujcie prawidłowy początek do wskazanego zakończenia

Przysłowia są mądrością narodu, mówi jedno z... przysłów. O to porzekadło jednak nie zapytamy w tym quizie, aż tak łatwo nie będzie! Przygotowaliśmy dziesięć polskich przysłów, bardziej lub mniej znanych, w których brakuje jednak początku. Waszym zadaniem jest go dopasować do podanej końcówki. Do wyboru macie trzy propozycje, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do dzieła! Zadanie nie jest trudne. Wynik poniżej 7/10 możecie uznać za porażkę. Zawsze można go jednak poprawić, rozwiązując quiz jeszcze raz. Powodzenia!

QUIZ. W tych przysłowiach brakuje początku. Potrafisz je uzupełnić? Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawny początek przysłowia: ... ponieśli i wilka. wchodził wilk razy kilka nosił wilk razy kilka schodził wilk razy kilka Dalej

