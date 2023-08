i Autor: Tumisu/Pixabay.com QUIZ. Te przysłowia zna każdy! Ale czy na pewno? Trochę je przekręciliśmy, zgadniesz poprawną formę?

na pewno każdy?

QUIZ. Te przysłowia zna każdy! Ale czy na pewno? Trochę je przekręciliśmy, zgadniesz poprawną formę?

Używamy ich przy różnych okazjach. Zna je każdy! Nawet dzieci. Przysłowia - bo o nich mowa towarzyszą nam w różnego rodzaju rozmowach - słyszymy je od czasu do czasu. Czy na pewno pamiętacie ich prawidłowe wersje? Postanowiliśmy trochę namieszać! W naszym quizie do wyboru macie dwie wersje przysłowia - która jest prawidłowa? Potrafisz wskazać właściwą? Zmierz się z polskimi popularnymi przysłowiami! Zapraszamy do wspólnej zabawy.