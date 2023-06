Wakacje to chyba ulubiony czas w roku dla uczniów. Jest ciepło, w planach letnie wyjazdy, a przede wszystkim na dwa miesiące można zapomnieć o szkole. Żaden uczeń nie przejmuje się książkami, zeszytami, pracami domowymi, lekturami i sprawdzianami. Wakacje to także czas wolny od... nauczycieli. Nauczyciele z pewnością też cenią sobie czas wolny od pracy. Nauczyciele to nie tylko kartkówki, sprawdziany i prace domowe, ale też... typowe dla nich teksty. Niektóre z nich wypowiadają kolejne pokolenia nauczycieli. Pamiętacie je? Jeśli tak to zapraszamy do udziału w naszym quizie, który wcale nie jest tak prosty, jakby mogło się zdawać!

Quiz o tekstach nauczycieli. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Typowe teksty nauczycieli. Słyszałeś TO na pewno, wybaczamy tylko jeden błąd! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Dla kogo - według nauczyciela - jest dzwonek? dla ucznia dla nauczyciela dla woźnego Dalej