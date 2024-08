i Autor: pixabay.com QUIZ. Tych słów już nie używamy. Czy wiesz co znaczą? Plus 10 do elokwencji

QUIZ

QUIZ. Tych słów już nie używamy. Czy wiesz co znaczą? Plus 10 do elokwencji

Czy wiesz kim jest absztyfikat, kto to nieboga i co znaczy frymuśny? Sprawdź się w naszym quizie! Znaleźliśmy zapomniane już nieco wyrazy - waszym zadaniem jest odpowiedź na pytanie, co oznaczają. Niektóre mogą was zaskoczyć! Powodzenia.