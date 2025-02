QUIZ. Trudny test ze świata filmu. Gwiazdy jakich nie znacie. Brad Pitt, Margot Robbie, Robert De Niro

Wysokie wygrane Eurojackpot w Polsce. Radość, a potem rozczarowanie. Co z przelewem?

To były czasy!

QUIZ o gwiazdach filmu. Brad Pitt, Robert De Niro, Margot Robbie i inni

Quiz filmowy o dokonaniach i życiu prywatnym gwiazd, to nasza propozycja dla czytelników "Super Expressu". Te nazwiska kojarzy niemal każdy, ale czy na pewno wiecie o nich tak dużo? Proponujemy 10 pytań, ale już od wyniku 7/10 będziemy gratulować sukcesu. Jeżeli zdobędziecie więcej, to koniecznie pochwalcie się znajomym w mediach społecznościowych! Wszystkim i każdemu z osobna życzymy powodzenia.

QUIZ. Kochasz filmy, ale tego o gwiazdach Hollywood mogłeś nie wiedzieć! 7/10 to ogromny sukces Pytanie 1 z 10 Brad Pitt NIE zagrał w filmie: Siedem Kalifornia Więzień nienawiści Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.