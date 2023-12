i Autor: WOJCIECH JARGIŁO/SUPER EXPRESS Słup graniczny

QUIZ. Test dla mistrzów geografii. Granice Polski i ich tajemnice. O komplet punktów trzeba mocno powalczyć

Cotygodniowy quiz z geografii to dla czytelników internetowego wydania "Super Expressu" to szczypta rywalizacji i świetna okazja do popisania się wiedzą. Jak co tydzień, również i dziś przychodzimy do Was z geograficznym wyzwaniem. Jak dużo wiecie o granicach Polski? Sprawdźmy to! Zdobycie kompletu punktów wcale nie będzie proste. Rozwiążcie nasz quiz o granicach Polski i pochwalcie się wynikiem.