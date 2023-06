i Autor: sheikh86295328/pixabay.com QUIZ. Te wyrazy mają inne znaczenie, niż się wydaje! 7/10 poprawnych odpowiedzi to sukces!

Test językowy

Uważasz, że język polski nie ma dla ciebie żadnych tajemnic? W szkole miałeś same "piątki" z polskiego, a w towarzystwie błyszczysz znajomością elokwentnych słów? Przygotowaliśmy quiz, który sprawdza znajomość słów - zebraliśmy te, które na co dzień sprawiają sporo problemów. Często bywa, że są używane w zły sposób. Jeśli osiągniesz wynik wyższy, niż 7/10 - chylimy czoła! Zapraszamy do wspólnej zabawy.