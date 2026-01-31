QUIZ. Sobotnia ortografia. Zostaniesz królem? Szanse mają tylko poloniści z doświadczeniem

2026-01-31 9:55

Wydaje ci się, że masz ortografię w małym palcu i żadne "rz" ani "ó" nie są w stanie cię zaskoczyć? Ten quiz szybko zweryfikuje twoją pewność siebie. Pytania nie są oczywiste, a wiele z nich potrafi sprawić trudność nawet osobom, które na co dzień pracują z językiem polskim. Sprawdź, jak sobie poradzisz i przekonaj się, czy masz zadatki na prawdziwego króla ortografii.

Quiz ortograficzny, z którym radzą sobie już 3-klasiści. Zdobędziesz 10/10? [QUIZ]

i

Quiz ortograficzny, z którym radzą sobie już 3-klasiści. Zdobędziesz 10/10? [QUIZ]
Język polski uchodzi za jeden z najtrudniejszych w Europie, a jego ortografia potrafi sprawić kłopot nawet osobom, które na co dzień piszą bez większego zastanowienia. "Rz" i "ż", "u" i "ó" czy wyrazy z łączną i rozdzielną pisownią często stają się źródłem wątpliwości. Właśnie dlatego quizy ortograficzne cieszą się tak dużą popularnością, bowiem pozwalają w prosty i przyjemny sposób sprawdzić wiedzę, przypomnieć sobie zasady i przekonać się, jak dobrze naprawdę radzimy sobie z poprawną polszczyzną. Poniżej znajdziecie quiz, w którym uzyskanie 10/10 punktów jest sporym wyzwaniem, lecz trzymam kciuki!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Zostaniesz królem? Szanse mają tylko poloniści z doświadczeniem
Pytanie 1 z 10
Który zapis jest poprawny?

