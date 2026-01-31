Język polski uchodzi za jeden z najtrudniejszych w Europie, a jego ortografia potrafi sprawić kłopot nawet osobom, które na co dzień piszą bez większego zastanowienia. "Rz" i "ż", "u" i "ó" czy wyrazy z łączną i rozdzielną pisownią często stają się źródłem wątpliwości. Właśnie dlatego quizy ortograficzne cieszą się tak dużą popularnością, bowiem pozwalają w prosty i przyjemny sposób sprawdzić wiedzę, przypomnieć sobie zasady i przekonać się, jak dobrze naprawdę radzimy sobie z poprawną polszczyzną. Poniżej znajdziecie quiz, w którym uzyskanie 10/10 punktów jest sporym wyzwaniem, lecz trzymam kciuki!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Zostaniesz królem? Szanse mają tylko poloniści z doświadczeniem Pytanie 1 z 10 Który zapis jest poprawny? Kasia kupiła książkę z kolorowymi ilustracjami wewnątsz Kasia kupiła ksiąszkę z kolorowymi ilustracjami wewnątrz Kasia kupiła książkę z kolorowymi ilustracjami wewnątrz Następne pytanie