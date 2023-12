i Autor: Tumisu/Pixabay.com QUIZ. Sobotnia ortografia. Razem, czy osobno? Za te błędy można spłonąć ze wstydu! 8/10 to minimum!

test z j. polskiego

Jak co tydzień w sobotę zapraszamy Was do quizu ortograficznego. Tym razem zmierzycie się z kłopotliwymi wyrazami z „nie”. Razem, czy osobno? Przygotowaliśmy dla was 10 wyrazów. Podejmujesz rękawicę?