Język polski to prawdziwa gratka dla miłośników słów, ale też nie lada wyzwanie dla każdego, kto próbuje pisać bezbłędnie. Nasza ojczysta mowa jest pełna pułapek - trudnych zasad, wyjątków od reguł i słów, które brzmią podobnie, ale pisze się je zupełnie inaczej. „ó” czy „u”, „rz” czy „ż”, „ch” czy „h” - to tylko niektóre z elementów, które potrafią zmylić nawet doświadczonych pisarzy. Znajomość tych zasad wymaga uwagi, pamięci i czasem odrobiny szczęścia, a nasz quiz to świetny sposób, żeby sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie z ortograficznymi pułapkami polszczyzny.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Przejdziesz nasz językowy escape room? Pytanie 1 z 10 Która forma zapisu jest poprawna? Kasia ma wózek Kasia ma wuzek