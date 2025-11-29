QUIZ. Sobotnia ortografia. Przejdziesz nasz językowy escape room?

Anastazja Lisowska
2025-11-29 9:24

Polska ortografia bywa naprawdę trudna, pełna pułapek i wyjątków. W naszym dzisiejszym quizie sprawdzisz, czy poradzisz sobie z tymi wyzwaniami i przejdziesz językowy escape room pełen literówek oraz zawiłości! Życzymy powodzenia, lecz ostrzegamy - zdobycie 10/10 punktów to duże wyzwanie.

Quiz ortograficzny

Autor: (3)/ Shutterstock
Język polski to prawdziwa gratka dla miłośników słów, ale też nie lada wyzwanie dla każdego, kto próbuje pisać bezbłędnie. Nasza ojczysta mowa jest pełna pułapek - trudnych zasad, wyjątków od reguł i słów, które brzmią podobnie, ale pisze się je zupełnie inaczej. „ó” czy „u”, „rz” czy „ż”, „ch” czy „h” - to tylko niektóre z elementów, które potrafią zmylić nawet doświadczonych pisarzy. Znajomość tych zasad wymaga uwagi, pamięci i czasem odrobiny szczęścia, a nasz quiz to świetny sposób, żeby sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie z ortograficznymi pułapkami polszczyzny.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Przejdziesz nasz językowy escape room?
Pytanie 1 z 10
Która forma zapisu jest poprawna?

