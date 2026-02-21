Nie od dziś wiadomo, że język polski to prawdziwe pole minowe - pełne wyjątków, pułapek i zasad, które potrafią zaskoczyć nawet największych znawców. Ortografia bywa bezlitosna, bowiem czasem źle postawiona litera i sens zdania potrafi wywrócić się do góry nogami. Mimo to, właśnie te niuanse czynią nasz język tak fascynującym. Zmagania z zasadami, łamanie schematów i satysfakcja z poprawnej odpowiedzi sprawiają, że nauka polszczyzny może stać się prawdziwą intelektualną przygodą. Gotowi, by sprawdzić, jak dobrze radzicie sobie w tym labiryncie liter i reguł? Poniżej przedstawiamy nasz sobotni test, powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Pojedynek tylko dla prymusów! Pytanie 1 z 10 Który zapis jest poprawny? Jerzozwierz Jeżozwierz Jeżozwiesz Następne pytanie

Język Polski coraz popularniejszy

Język polski, choć nie należy do najpopularniejszych na świecie, cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród osób uczących się języków obcych. Ogromną rolę odgrywają m.in. platformy internetowe, jak np. Duolingo - według danych z 2023 roku języka polskiego uczyło się ponad 900 tys. aktywnych użytkowników, co plasuje go wśród kilkunastu najchętniej wybieranych kursów na świecie.