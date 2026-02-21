QUIZ. Sobotnia ortografia. Pojedynek tylko dla prymusów!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-21 5:28

Myślisz, że ortografia nie ma przed tobą tajemnic? Nasz sobotni quiz szybko to zweryfikuje! Przygotowaliśmy bezlitosny pojedynek dla najlepszych z najlepszych. Odważysz się sprawdzić, czy naprawdę należysz do elity mistrzów poprawnej polszczyzny? Powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia

i

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News

Nie od dziś wiadomo, że język polski to prawdziwe pole minowe - pełne wyjątków, pułapek i zasad, które potrafią zaskoczyć nawet największych znawców. Ortografia bywa bezlitosna, bowiem czasem źle postawiona litera i sens zdania potrafi wywrócić się do góry nogami. Mimo to, właśnie te niuanse czynią nasz język tak fascynującym. Zmagania z zasadami, łamanie schematów i satysfakcja z poprawnej odpowiedzi sprawiają, że nauka polszczyzny może stać się prawdziwą intelektualną przygodą. Gotowi, by sprawdzić, jak dobrze radzicie sobie w tym labiryncie liter i reguł? Poniżej przedstawiamy nasz sobotni test, powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Pojedynek tylko dla prymusów!
Pytanie 1 z 10
Który zapis jest poprawny?

Język Polski coraz popularniejszy

Język polski, choć nie należy do najpopularniejszych na świecie, cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród osób uczących się języków obcych. Ogromną rolę odgrywają m.in. platformy internetowe, jak np. Duolingo - według danych z 2023 roku języka polskiego uczyło się ponad 900 tys. aktywnych użytkowników, co plasuje go wśród kilkunastu najchętniej wybieranych kursów na świecie.

Polecany artykuł:

QUIZ. Sobotnia ortografia. Zostaniesz królem? Szanse mają tylko poloniści z doś…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ
QUIZ JĘZYKOWY