Ortografia języka polskiego bywa zdradliwa nawet dla tych, którzy na co dzień dbają o poprawną pisownię. Czasami jeden błąd - złe "ó" lub "u" - może całkowicie zmienić sens wyrazu, więc lepiej uważać. Dodatkowo, jeśli nie chcesz popełniać błędów, warto regularnie ćwiczyć i sprawdzać swoją wiedzę. To możesz zrobić, rozwiązując nasz quiz. Sprawdź, ile punktów uda Ci się zdobyć, a przy okazji utrwal najtrudniejsze zasady polskiej pisowni. Gotowy na wyzwanie? Uwaga! Jeśli dawno nie ćwiczyłeś 7/10 punktów może być wyzwanie, więc włącz pełne skupienie i powodzenia!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Jesteś pogromcą błędów i łowcą byków? 10/10 tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Która forma zapisu jest poprawna? rozsnuwać dzianinę rozsnówać dzianinę Następne pytanie

