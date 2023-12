QUIZ. Rozstrzygający test z wiedzy ogólnej. Chcesz uchodzić za mądrego? Zdobądź choć 7/10

Uratowały go anioły w mundurach. Pan Andrzej z Suchowoli żyje i potrzebuje pomocy. "Wesołych Świąt, doceniajmy każdy dzień"

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz uchodzić za mądrego? Zdobądź choć 7/10 Pytanie 1 z 10 Najgłębszym jeziorem w Polsce, co wiedzą uczniowe podstawówki, jest Hańcza. Czy jednak wiesz, które zajmuje drugie miejsce w tej klasyfikacji? Drawsko Wielki Staw Wigry Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.