QUIZ. Podchwytliwe pytania z matematyki. Otworzysz szeroko oczy ze zdumienia!

Darmowy autobus dowozi wiernych pod drzwi kościoła. Pomysł proboszcza to HIT!

53-latek jechał w łyżce koparki. Nagle doszło do makabrycznego zdarzenia

Wybraliśmy kilka zagadnień do quizu z matematyki. Niektóre pytania uchodzą za podchwytliwe, ale wierzymy, że nasi czytelnicy poradzą sobie z nimi bez większego problemu! Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy powodzenia. Po długich konsultacjach uznaliśmy, że wynik 8/10 będzie pierwszym, który zaliczamy do pozytywnych! Koniecznie pochwalcie się swoimi rezultatami w mediach społecznościowych.