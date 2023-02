Tym razem nasz quiz dotyczyć będzie polskich piosenek i wierszy. My podajemy Wam fragment utworu. Wasze zadanie polega na odgadnięciu, czy jest to piosenka czy wiersz. Jeśli w szkole byliście prymusami z języka polskiego, a w Waszych słuchawkach gra głównie polska muzyka, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

QUIZ. Piosenka czy wiersz? My podajemy fragment, Ty zgadujesz. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Piosenka czy wiersz? My podajemy fragment, Ty zgadujesz Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. "Ile dałbym, by zapomnieć Cię, Wszystkie chwile te, które są na nie". Co to jest? piosenka grupy Jeden Osiem L wiersz Zbigniewa Herberta Dalej