QUIZ o ukochanych bohaterach kreskówek. Scooby-Doo, Tom i Jerry i inni! Twoje dziecko zdobędzie komplet

Lubicie kreskówki? Jeśli tak, to ten quiz jest w sam raz dla was. Zapraszamy na sentymentalną podróż do świata dzieciństwa. Przygotowaliśmy 10 pytań, każde dotyczy innej serii. Dobrym pomysłem będzie poproszenie o pomoc waszych pociech! Komplet punktów zdobędą tylko najlepsi, ale już od ośmiu "oczek" będziemy bili brawo. A jeśli będzie problem, to zawsze możecie nadrobić kreskówki sprzed lat. Dobra zabawa gwarantowana!

QUIZ o ukochanych bohaterach kreskówek. Scooby-Doo, Tom i Jerry i inni

W każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Przeczytajcie uważnie treść. Wszystkim życzymy powodzenia!