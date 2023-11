To uratowało mu życie

Wygrana w Eurojackpot. Polska ma nowego milionera! To się nazywa mieć szczęście. Za 12,50 zł ustawił się do końca życia!

Lubelskie. Ciężarna Anna A. napadała na banki? 36-latka niedługo ma urodzić. Sąsiedzi w szoku. "Co jej strzeliło do głowy?"

QUIZ. Historia Polski w konwencji prawda/fałsz. 7/10 to wręcz obowiązek! Pytanie 1 z 10 Ostatnim królem z dynastii Piastów był Kazimierz Wielki To prawda To fałsz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.