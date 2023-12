QUIZ. Dokończysz przysłowie po czterech wyrazach?

Zgodnie z definicją przysłowie to "krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: wskazówkę, przestrogę". Dzisiaj sprawdzamy Waszą znajomość polskich przysłów. Zabawa polega na dokończeniu przysłowia. My podajemy pierwsze cztery słowa, a Waszym zadaniem jest znalezienie właściwej końcówki przysłowia. Quiz składa się z dziesięciu pytań, a na każde z nich jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Ostrzegamy, że dzisiaj nie będzie łatwo! Skorzystaliśmy również z przysłów, które rzadko są używane w języku polskim. Tylko nieliczni zdobędą wynik lepszy niż 6/10. Jeśli pokonasz tę barierę, możesz być z siebie dumny. Powodzenia!

QUIZ. Dokończysz przysłowie po czterech wyrazach? Nieliczni zdobędą więcej niż 6/10 Pytanie 1 z 10 Dokończ przysłowie: "Lepszy wróbel w garści..." niż motyl w ogródku niż gołąb na dachu niż lis w kurniku Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.