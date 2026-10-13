QUIZ. Czy rozpoznasz te auta PRL na zdjęciach? Same klasyki!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-13 5:10

Znasz się na starych samochodach, czy może odróżnienie Syrenki od Dużego Fiata sprawia Ci nie lada kłopot? A może jesteś znawcą tematu i klasyki PRL nie mają przed Tobą tajemnic? Sprawdź się w naszym quizie! Rozpoznaj samochody pokazane na zdjęciach.

QUIZ - Rozpoznaj po zdjęciu auto PRL
Autor: Ws Photo/ Shutterstock
QUIZ. Czy rozpoznasz te auta PRL na zdjęciach? Same klasyki!
Pytanie 1 z 10
Co to za samochód?
QUIZ - Rozpoznaj po zdjęciu auto PRL

QUIZ. Jaki to grzyb? Wirtualne grzybobranie i podchwytliwe pytania

Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "B". Podołasz wyzwaniu?

Takich aut nie zobaczysz codziennie! Klasyki opanowały Bydgoszcz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZY SE
QUIZ
QUIZ PRL