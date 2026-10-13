QUIZ. Czy rozpoznasz te auta PRL na zdjęciach? Same klasyki!

Znasz się na starych samochodach, czy może odróżnienie Syrenki od Dużego Fiata sprawia Ci nie lada kłopot? A może jesteś znawcą tematu i klasyki PRL nie mają przed Tobą tajemnic? Sprawdź się w naszym quizie! Rozpoznaj samochody pokazane na zdjęciach.

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