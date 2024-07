QUIZ. Czy jesteś uzależniony/a od internetu? Rozwiąż psychotest i sprawdź, czy czas na odwyk!

QUIZ. Czy jesteś uzależniony/a od internetu? Rozwiąż psychotest i sprawdź, czy nie potrzebujesz odwyku Pytanie 1 z 8 Czy odnosisz wrażenie, że Twoje zaabsorbowanie Internetem jest na tyle duże, iż nieustannie myślisz o wcześniejszych aktywnościach w Internecie i/lub nie możesz się doczekać kolejnych sesji w sieci? Tak Nie Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.