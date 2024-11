QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę R. Stolice, sąsiedzi i inne ciekawostki

Zaginiona 17-latka ukrywała się pod łóżkiem. Wiktoria wróciła do rodziny, a jej znajomy trafił do aresztu

QUIZ z geografii. Państwa na literę R. Sprawdź się!

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie państw na literę R. Kraje na "r" znajdziemy niemal na całym świecie. Zapytamy o te najpopularniejsze, jak np. Rosja czy Rumunia, ale również o te mniej znane państwa. Sprawdzimy Waszą wiedzę o stolicach, położeniu, sąsiadach i innych ciekawostkach. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę R Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Co jest stolicą Rumunii? Bukareszt Budapeszt Kiszyniów Dalej

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.