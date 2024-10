To największy farciarz w wiosce. Teraz nie musi się martwić o pieniądze. Jak on to zrobił?

Horrory to jeden z najpopularniejszych gatunków kinowych. Halloween to z kolei czas, w którym filmy grozy święcą triumfy w kinach. Organizowane są maratony, oferujące widzom najnowsze produkcje lub kinowe klasyki. O kultowych horrorach jest też nasz najnowszy quiz. Pytamy o najpopularniejsze tytuły. Sprawdzimy, co wiecie o obsadzie, pamiętnych bohaterach i najważniejszych elementach fabuły. Jeśli jesteście miłośnikami horrorów, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ o kultowych filmach grozy. Nie bój się i sprawdź swoją wiedzę przed Halloween Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Chucky z popularnej serii horrorów to... lalka duch kot Dalej

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.