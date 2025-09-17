Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "D". Podaj kraj, w którym się znajdują
2025-09-17 20:42
Gotowi na geograficzną podróż? W czwartkowym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę o miastach na literę "D"! Przygotujcie się na wyzwanie i spróbujcie odgadnąć, w jakim kraju znajduje się każde z nich. Czy okażecie się mistrzami geografii? Zaczynamy!