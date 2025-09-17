Tragiczny wypadek na K12 pod Świdnikiem. Kierowca nie miał szans!

W miejscowości Struża Kolonia na drodze krajowej nr 12 w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego wypadku około południa, w którym zginął kierowca ciężarówki przewożącej owoce.

Środa, 17 września na drodze krajowej nr 12 w powiecie świdnickim zapisał się tragicznymi wydarzeniami. W miejscowości Struża Kolonia doszło do wypadku, w którym zginął kierowca samochodu ciężarowego. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, wstępne ustalenia wskazują, że jeden z uczestników ruchu zatrzymał się, chcąc skręcić w lewo.

Za nim jechała ciężarówka przewożąca owoce. Jej kierowca nie zdążył w porę wyhamować i uderzył w tył naczepy pojazdu poprzedzającego. Siła uderzenia była tak duża, że kabina drugiej ciężarówki została niemal całkowicie zmiażdżona. Kierowca tego pojazdu zginął na miejscu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, mimo szybkiej reakcji ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.

Policjanci zabezpieczyli teren i przez kilka godzin prowadzili oględziny, aby ustalić wszystkie okoliczności tragedii. Droga krajowa nr 12 w rejonie Struży Kolonii była częściowo zablokowana. Ruch w kierunku Lublina odbywał się wahadłowo, co powodowało poważne utrudnienia. Funkcjonariusze kierowali samochody objazdami i apelowali o cierpliwość oraz ostrożność.

– Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn tego tragicznego zdarzenia – przekazała świdnicka komenda. Śledczy ustalają m.in. prędkość, z jaką poruszała się ciężarówka przewożąca owoce, oraz czy kierowca mógł w porę zauważyć hamujący przed nim pojazd.