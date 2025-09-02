QUIZ. Co było wcześniej? Uwaga na podchwytliwe pytania!

Zofia Dąbrowska
2025-09-02 5:10

Pamiętasz, w którym roku miały miejsce ważne wydarzenia historyczne, zarówno te związane z wojnami i sojuszami, jak i z popkulturą czy technologią? Spróbuj swoich sił w naszym quizie! Pytamy o wydarzenia sprzed wieków, jak i te z historii najnowszej. Chcesz udowodnić, że masz pamięć jak słoń? Zaczynamy!

QUIZ. Co było wcześniej? Uwaga na podchwytliwe pytania!
Pytanie 1 z 10
Kto umarł pierwszy, Freddie Mercury, Tina Turner czy Michael Jackson?

