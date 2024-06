Przyszedł na komisariat i wyznał straszną prawdę. Policjanci pojechali na miejsce

Pijana Paulina wsiadła do auta. Wiozła męża i córeczkę. Doszło do tragedii. Dawid nie miał szans

- Tam policjanci zastali rannego, któremu udzielili pierwszej pomocy do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. 48-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie - informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.

Z ustaleń policjantów wynikało, że tego dnia mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Wówczas sprawca ugodził 40-latka nożem. Nożownikowi grozi co najmniej trzyletnia odsiadka. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Jego kolega przebywa w szpitalu - nieoficjalnie wiadomo, że umarłby, gdyby nie szybka pomoc ratowników.

