Co tam się stało?

Rodzinny koszmar pod Lublinem. Kacper poderżnął ojcu gardło. "Rób co lubisz, tak jak lubisz"

mucha | vera 9:22

Rób co lubisz, tak jak lubisz - takie motto zamieścił na swym profilu w portalu społecznościowym zamieścił Kacper K. (23 l.) z Ciecierzyna pod Lublinem. Czy to pchnęło go w kierunku prawdziwej zbrodni, jakiej się chciał dopuścić? Młodzieniec w nocy wszedł do sypialni rodziców i poderżnął gardło nożem swemu 54-letniemu ojcu.