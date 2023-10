Przysiadł się na ławce do dziewczynki, nagle zaczął ją obmacywać! 31-latek zatrzymany

Lublin. Szokujący incydent na Placu Litewskim

Lubelska Policja poinformowała o szokującym zdarzeniu, do którego doszło pod koniec września na Placu Litewskim. - Jak wynika z ustaleń policjantów do małoletniej poniżej 15 roku życia siedzącej na ławce i czekającej na koleżankę przysiadł się obcy mężczyzna. Najpierw zaczepiał ją słownie, a kiedy chciała odejść, dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej poprzez dotykanie miejsc intymnych. Przestraszona dziewczyna uciekła - przekazał nadkom. Kamil Gołębiowski policji w Lublinie.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o ten obrzydliwym czyn względem dziewczynki. 31-letni obywatel Ukrainy został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa doprowadzenia do innej czynności seksualnej osoby małoletniej poniżej 15 lat. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 31-latkowi grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

Rodzice dziękują mundurowym

Rodzice skrzywdzonej dziewczynki docenili pracę policjantów. Do komendy wpłynął list z ich podziękowaniami. "Dziękujemy za poświęcony czas, sumienność i profesjonalizm w rozwiązaniu sprawy. Niewątpliwie przywraca to wiarę w pracę policjanta, nie tylko jako funkcjonariusza na służbie, ale przede wszystkim człowieka pomagającego innym" - napisali wdzięczni rodzice.

