Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. „Jedynki” w woj. lubelskim

Wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca. Będą głosowaniem, które kończy maraton spacerów do urn. Co prawda nie na długo, bo w przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie, ale do tego czasu zdążymy odpocząć od wszechobecnych bannerów z twarzami kandydatów i kandydatek.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w woj. lubelskim

Na ten moment nie są jeszcze znane całe listy wszystkich ugrupowań. Wiadomo już jednak, kto będzie je otwierał.

Agata Fisz, „jedynka” Lewicy. Była przewodniczącą komitetu wyborczego SLD-UP w Chełmie, w latach 2002 została radną, a w 2006 r. prezydentką miasta (do 2018 r.). Startowała w wyborach samorządowych na radną sejmiku, ale nie udało jej się zdobyć mandatu.

Marta Wcisło, „jedynka” Koalicji Obywatelskiej. Radna miasta od 2010 do 2018 r., posłanka od 2019 r. KO podała już także pozostałych kandydatów i kandydatki w wyborach do PE. Będą to:

2. Krzysztof Grabczuk

3. Małgorzata Gromadzka

4. Michał Krawczyk

5. Krzysztof Bojarski

6. Bożena Lisowska

7. Maciej Buczyński

8. Jerzy Wrzesień

9. Michał Zimowski

10. Beata Krzewińska

Mirosław Piotrowski, „jedynka” Konfederacji. Był europosłem w latach 2004-2019. W 2020 r. wystartował w wyścigu o fotel prezydenta RP, w którym zajął ostatnie miejsce. W ostatnich wyborach parlamentarnych starał się o mandat senatora, ale to również się nie udało.

„Jedynek” nie przedstawiło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość (mówi się o Mariuszu Kamińskim) i Trzecia Droga. Termin rejestracji list kończy się 2 maja.