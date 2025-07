PKP rekrutuje i kusi zarobkami. Pensje sięgają nawet 25 tys. zł brutto

Spis treści

Rekrutacja w PKP trwa

Rynek pracy w Polsce nieustannie się zmienia, ale są sektory, które wciąż intensywnie poszukują pracowników i oferują konkurencyjne warunki zatrudnienia. Jednym z takich pracodawców są Polskie Linie Kolejowe, które ogłosiły nabór na dziesiątki stanowisk w całym kraju. W maju tego roku PKP PLK opublikowały około 130 ofert pracy, a wiele z nich wciąż jest aktualnych. Spółka poszukuje osób do różnych działów – od infrastruktury po informatykę. Co ważne, w ogłoszeniach rekrutacyjnych znajdują się również widełki wynagrodzeń, co pozwala kandydatom realnie ocenić, czego mogą się spodziewać.

Praca w PKP PLK. Ile można zarobić?

Spoglądając na ogłoszenia na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych, można zauważyć, iż atrakcyjne zarobki, stabilne zatrudnienie i rozwój w jednej z kluczowych spółek infrastrukturalnych w kraju to argumenty, które mogą przekonać wielu kandydatów – zarówno tych z doświadczeniem, jak i młodych ludzi rozpoczynających karierę.

Dużym zainteresowaniem w mediach cieszy się jednak oferta na stanowisko "Zastępcy Dyrektora Biura Informatyki ds. domeny kolejowej". Zgodnie z informacjami podanymi na portalu pracuj.pl, kandydat może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 21 do 25 tys. zł brutto. Oferta ta nie jest jednak dla każdego, bowiem lista wymagań jest dość długa, a jednym z nich jest aż 7-letnie doświadczenie w branży IT, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym. Dodatkowo przyszły pracownik musi mieć wyższe wykształcenie w zakresie informatyki lub pokrewne.

Praca również dla fachowców i początkujących

Co ważne, nie trzeba być menedżerem, by znaleźć zatrudnienie w kolejowej spółce. Niektóre oferty dotyczą także stanowisk technicznych i operacyjnych:

Elektromonter ds. automatyki – od 4 500 do 6 500 zł brutto (w zależności od województwa),

– od 4 500 do 6 500 zł brutto (w zależności od województwa), Monter nawierzchni kolejowej – 5 000–6 000 zł brutto,

– 5 000–6 000 zł brutto, Inspektor diagnosta ds. energetyki – 8 000–9 000 zł brutto,

– 8 000–9 000 zł brutto, Asystent kierownika – 6 000–9 000 zł brutto.

PKP PLK zatrudnia również stażystów, np. na stanowisku automatyka (od 4 700 do 7 000 zł brutto) czy dyżurnego ruchu (4 700–6 500 zł brutto).