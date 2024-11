Przerażające sceny na osiedlu. 28-latek postawił na nogi wszystkie służby

i Autor: KPP Tomaszów Lubelski Przerażające sceny w Tomaszowie Lubelskim. 28-latek postawił na nogi wszystkie służby

Dramat na osiedlu

Tak naprawdę nie znane są przyczyny, dla których 28-latek z Tomaszowa Lubelskiego wpadł we wściekłość tak wielką, że uspokajać go musiało kilkudziesięciu policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu, z okna ciskał wszystkim co miał pod ręką i zagrozi, że wysadzi blok w powietrze...