Rodzinna tragedia

2-latek nie żyje. Rodzice wrócili do domu bez synka. Nowe fakty w sprawie tragedii w Tomaszowie Lubelskim

Tragedia, do której doszło w Tomaszowie Lubelskim dotknęła trzech pokoleń rodziny mieszkającej na peryferiach miasta. Nie żyje dwuletni chłopczyk, a jego rodzice i dziadkowie trafili do szpitala z objawami zatrucia. Przyczyną tragedii było prawdopodobnie zatrucie śmiertelnie niebezpiecznym środkiem owadobójczym. Dziennikarka "Faktu" dotarła do nowych informacji w tej sprawie.