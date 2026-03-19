Przełom w sprawie nowej ekspresówki w woj. lubelskim. Wydano kluczową decyzję dla trasy S12

Jak przebiegnie trasa S12 na odcinku Chełm - Dorohusk?

Projektowany fragment drogi ekspresowej o długości blisko 23 km zostanie poprowadzony nowym śladem. Inwestycja omija zabudowania oraz cenne przyrodniczo miejsca, w tym rezerwat Roskosz. Trasa rozpocznie się w Antoninie, gdzie złączy się z aktualnie budowaną obwodnicą Chełma.

Następnie droga S12 pobiegnie na południe od dzisiejszej drogi krajowej nr 12, omijając między innymi Pławanice. W okolicach Teosina zaplanowano stworzenie Miejsc Obsługi Podróżnych oraz przecięcie linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk. Zakończenie trasy przewidziano przy samym przejściu granicznym w Dorohusku.

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu, oferującej po dwa pasy w każdą stronę. W planach jest również wzniesienie 16 wiaduktów, w tym trzech nad torami, a także przejść dla zwierząt i węzła drogowego w Dorohusku.

Decyzja ZRID wydana. Kiedy ruszy budowa S12?

Uzyskanie decyzji ZRID formalnie zatwierdza podziały działek i terenów wyznaczonych pod budowę. Dla posiadaczy tych gruntów oznacza to start procedur odszkodowawczych, za które odpowiada Wojewoda Lubelski.

Co najistotniejsze, ten dokument pozwala na start robót budowlanych. Pierwszym etapem będzie przekazanie terenu wykonawcy. Według harmonogramu, prace ziemne rozpoczną się w drugim kwartale bieżącego roku.

Odcinek łączący Chełm z Dorohuskiem stanowi element szerszego przedsięwzięcia, jakim jest budowa 75-kilometrowej trasy S12 na odcinku Piaski – Dorohusk. Podczas przygotowań zaszła potrzeba zmiany pierwotnych założeń – jeden z fragmentów musiał zostać wyłączony z powodu natrafienia na odpady przemysłowe w rejonie planowanego węzła Dorohucza. Trwają prace nad opracowaniem alternatywnego przebiegu dla tego fragmentu.

Miliardowy kontrakt i unijne dofinansowanie dla S12

Przedsięwzięcie jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wykonawcą prac jest firma Intercor, a wartość podpisanej umowy opiewa na około 1 miliard złotych.

Inwestycja zyskała również potężne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Z programu "Łącząc Europę" (CEF) na lata 2021–2027 przyznano ponad 102 miliony euro dotacji.

Realizacja tego fragmentu drogi S12 jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego regionu, podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz ułatwienia transportu w stronę wschodniej granicy państwa.

Przeoczyła zjazd i zaczęła cofać. Chwile grozy na drodze ekspresowej S12. Nagranie ku przestrodze