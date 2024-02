"Przecież coś bym zauważył". Ojciec Julki nie wierzy w winę żony. Kobieta miała specjalnie szpecić swoją córkę, a potem zbierać pieniądze na leczenie

Według ustaleń prokuratura, Monika B. urządziła córce piekło. 43-laka usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej 20 lat więzienia. - Kobieta od 2017 roku doprowadzała do kontaktu skóry dziecka z nieustaloną płynną substancją toksyczną o cechach drażniących/żrących, powodując rozległe zmiany skórne w różnych fazach rozwoju. Doszło do trwałego, istotnego zeszpecenia dziecka, zaburzającego normalne społeczne funkcjonowanie człowieka i spełnianie adekwatnych do kolejnych etapów życia ról społecznych - informuje nadkomisarz Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy KWP w Lublinie.

Do dramatu doszło w jednej ze wsi koło Łukowa. Sąsiedzi Moniki B. nie mają o niej dobrego zdania. Część osób od dawna podejrzewała, że coś może być nie tak. "Sam widziałem, że ją specjalnie sadzała w miejscu, gdzie były kleszcze", "Ona nie robi, tylko z tego dziecka żyje" - komentują. W winę żony nie wierzy pan Marian. - W życiu nie uwierzę, że ona mogła coś zrobić takiego. Przecież bym coś zauważył i zareagował. Julcia też by powiedziała, to mądre dziecko jest. Kochane. Przecież by coś na badaniach wcześniej wyszło. Ona od 2 roku życia choruje. To przyszło nagle, nie wiadomo skąd. Kochamy ją bardzo, zabawki jej robię. Kucyki nawet ma swoje, uwielbia konie, prowadzam ją na nich - mówi z żalem. Mężczyzna przyznał, że już rok temu Julka, na zlecenie prokuratury, była u psychologa. Podobno już wtedy były podejrzenia, że dzieje się coś złego. - Dziecko było przesłuchiwane. I pytali się czy mama robi ci jakąś krzywdę. Dziecko zeznało, że nieprawda - tłumaczył pan Marian.

- Zostałem sam w domu z dzieckiem. Co będzie to nie wiem - dodaje.

Monika B. oblewała córeczkę kwasem? Potwór, nie matka! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.