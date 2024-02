Matka podejrzana o wstrzykiwanie córce toksyn. Zbierała pieniądze na leczenie

Według ustaleń śledczych, Monika B. znęcała się fizycznie i psychicznie ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką Julką B. Koszmar dziewczynki miał trwać kilka lat. Od końca lutego 2017 r. do stycznia 2024 roku. - Doprowadzała do kontaktu skóry dziecka w obrębie twarzy i karku z (…) płynną substancją toksyczną o cechach drażniących/żrących, powodując rozległe zmiany skórne - poinformowała Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Chodzi o uszkodzenia skóry od rumienia i stanów zapalnych, poprzez blizny, aż do nieodwracalnych ubytków tkanek w wyniku martwicy niezakaźnej. Dziewczynka straciła m.in. część prawego ucha przez co została oszpecona.

Urazy zadane córce jej matka przedstawiała służbie zdrowia oraz sądowi opiekuńczemu jako zmiany chorobowe. Na leczenie dziewczynki wielokrotnie prowadzone były zbiórki pieniędzy. W internecie kobieta pisała: "Jestem mamą chorego dziecka i dając mu życie, czuję całą sobą, że je zawiodłam. Wiem, pewnie powiecie, że to nie moja wina, że choroba mojej córki, to coś, na co nie miałam wpływu, ale to nie ukoi mojego bólu, który stał się już dla mnie codziennością."

W jednej z takich zbiórek możemy przeczytać: "Skóra schodząca płatami i ból, które nie ustępuje nawet na chwilę – tak wygląda życie Julki. Bywają również chwile, w których dziewczynka krzyczy z bólu. Pierwotnie u Julki podejrzewano EB – genetyczną chorobę, która objawia się w postaci bolesnych pęcherzy i ran na całym ciele. Skóra dziewczynki jest wrażliwa na każdy, nawet delikatny dotyk. Ostateczna diagnoza to wrodzona rybia łuska – genetyczna, poważna choroba skóry."

Z kolei w jednym z telewizyjnych reportaży mogliśmy usłyszeć: "Rodzice Julii nie pracują. Mama zrezygnowała z pracy, by opiekować się chorą córką. Ojciec jest na rencie inwalidzkiej. Sprzedają, co mogą, by mieć pieniądze na leczenie dziecka."

Monika B. nie przyznała się do zarzucanych czynów i składała wyjaśnienia, których śledczy na razie nie podają. Wobec 43-latki został skierowany wniosek o trzymiesięczny areszt. Posiedzenie sądu zaplanowane jest jeszcze w środę. Kobiecie grozi do 20 lat więzienia.