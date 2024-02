39-latek z Izraela zerwał polską flagę z ciągnika. Gorąco na proteście rolników

Protestujący we wtorek przed przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem zaostrzyli swój protest i na cztery godziny (od 12 do 16) całkowicie zablokowali ruch w obie strony. W pewnym momencie przed blokadą zatrzymał się m.in. bus zmierzający ze Lwowa do Warszawy, którego pasażerem był 39-letni obywatel Izraela. - Mężczyzna wysiadł z busa, zerwał flagę znajdującą się na ciągniku rolniczym jednego z protestujących i wyrzucił ją do rowu – powiedziała policjantka.

Na zachowanie 39-latka zareagowali zgromadzeni. Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych. - Przesłuchani byli świadkowie. Zabezpieczyliśmy również tę flagę, jako materiał dowodowy - podała Pawłowska.

Poinformowała, że dziś mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim. Za znieważenie flagi państwowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W 28-kilometrowej kolejce przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Hrebennem stoi ok. 520 pojazdów ciężarowych, a czas oczekiwania na odprawę to ponad 100 godzi. Protestujący przepuszczają po jednej ciężarówce na godzinę w obie strony.

Na przejściach drogowych z Ukrainą w województwie lubelskim i podkarpackim trwają protesty rolników, które polegają na czasowym blokowaniu ruchu. Zgromadzeni sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

Protest rolników w woj. podlaskim (20.02.2024). Zobacz zdjęcia: