Pogoda zaskoczy na koniec wakacji. IMGW zapowiada ekstremalne zmiany. Niektórzy już stracili nadzieję

Ostatni tydzień wakacji przyniesie dynamiczną pogodę, z "kilkoma zwrotami akcji" według IMGW.

Początek tygodnia będzie chłodny i deszczowy, ale od czwartku (28 sierpnia) do kraju napłynie gorące, zwrotnikowe powietrze.

W piątek (29 sierpnia) na południowym wschodzie Polski termometry mogą wskazać nawet 33°C, jednak upały nie utrzymają się do końca weekendu.

Sprawdź, jak zakończy się lato i przygotuj się na gwałtowne zmiany temperatury oraz porywisty wiatr!

W poniedziałek (25 sierpnia) przelotny deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Bez opadów w południowej Polsce oraz częściowo na zachodzie. Nadal zimno, jak na sierpień. Najchłodniej na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, tam maksymalnie 16°C. Najcieplej na południu kraju, gdzie termometry wskażą do 21°C. Odczucie chłodu może potęgować porywisty wiatr.

Podobna pogoda we wtorek (26 sierpnia). Raz słońce, raz deszcz, a na północy Polski możliwe też burze. Osłabnie wiatr. Temperatura zacznie lekko rosnąć, na południu kraju nawet 24°C, ale na północy zaledwie 17°C i tam najchłodniej. W środę (27 sierpnia) nadal przelotny deszcz i duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej wciąż na północy, tam od 17°C na północy. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 20°C, a na południu kraju nawet do 26°C.

Wyraźna zmiana pogody w czwartek (28 sierpnia). Do Polski dotrze gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Odczują to szczególnie mieszkańcy południa kraju, tam na termometrach letnie wartości do nawet 31°C. Na pozostałym obszarze od 22°C do 26°C.

Upalnie zapowiada się też piątek (29 sierpnia). Na południowym wschodzie nawet 33°C. Najchłodniej na północy kraju, tam od 22°C do 24°C. Przelotny deszcz w północno-zachodnich regionach.

Co z pogodą w ostatni weekend wakacji? Sobota (30 sierpnia) z przelotnym deszczem w całym kraju, lokalnie możliwe też burze. Znikną natomiast upały. Najcieplej na południowym wschodzie kraju i w centrum, tam na termometrach od 25°C do 29°C. Na pozostałym obszarze znacznie niższa temperatura, od 19°C do 24°C. - Dodatkowo wzmoże się wiatr, który okresami będzie porywisty, więc odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 75 km/h – zapowiada IMGW.

Ostatni dzień sierpnia ze znacznym ochłodzeniem. W zachodniej połowie kraju i na północy temperatura maksymalna od 18°C do 22°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 26°C. Wystąpi przelotny deszcz oraz porywisty wiatr.

Źródło: IMGW

