Z tym dokumentem oszczędzisz mnóstwo pieniędzy. Jest dostępny tylko dla seniorów

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa Stowarzyszenia MANKO, skierowana do osób, które ukończyły 60 lat. Jej celem jest realne wsparcie seniorów, nie tylko finansowe, ale też społeczno-ekonomiczne. Dzięki karcie osoby starsze mogą korzystać z wielu zniżek i ulg w całym kraju: w sanatoriach, instytucjach kultury, gabinetach medycznych, restauracjach, hotelach czy aptekach. Program działa przez partnerów Stowarzyszenia MANKO, czyli firmy i instytucje, które oferują specjalne promocje.

Jak uzyskać ogólnopolską kartę seniora?

Aby uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora, należy najpierw pobrać formularz zgłoszeniowy online. Jednostronicowy dokument dostępny jest na stronie glosseniora.pl i po wypełnieniu należy go odesłać pocztą na wskazany adres. Przystąpienie do programu wiąże się z opłatą 35 zł za kartę ważną przez rok lub 50 zł za kartę ważną przez dwa lata.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy uczestnik będzie musiał ją uiszczać - w niektórych gminach karta jest dostępna bezpłatnie. Samorządy bowiem, które należą do programu "Gmina Przyjazna Seniorom" dają możliwość darmowego uzyskania karty.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zniżki dla seniorów. Za to nie muszą płacić!

Gdzie wykorzystasz kartę? Punktów jest mnóstwo

Dla wielu seniorów Ogólnopolska Karta Seniora to nie tylko sposób na oszczędzanie - to realna pomoc w codziennych wydatkach. Program ma także aspekt społeczny, bowiem ma zachęcać osoby starsze do aktywności, korzystania z kultury, zdrowia i rekreacji. Co więcej, rosnąca liczba partnerów programu oznacza, że lista miejsc zniżkowych stale się powiększa, a to przekłada się na coraz większe możliwości zaoszczędzenia. Pełną listę miejsc, w których dostępne są zniżki znajdziecie na stronie oks.glosseniora.pl. Mówimy jednak m.in. o rabatach na zakupy w aptekach, piekarniach, sklepach spożywczych czy nawet w salonach okulistycznych i siłowniach.

Cyberbezpieczeństwo seniorów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.