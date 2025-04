Prezent na komunię 2025. Telefon to zły pomysł? Pedagożka radzi rodzicom

Spis treści

Pierwsza Komunia Święta 2025

Sezon komunijny rozpocznie się już niebawem, bowiem wraz z końcem kwietnia i potrwa do połowy czerwca w zależności od regionu Polski. To wyjątkowa uroczystość, do której przygotowują się nie tylko najmłodsi przyjmujący sakrament, ale także zaproszeni goście, którzy zastanawiają się, jakim prezentem zaskoczyć tym razem. Okazuje się bowiem, że tradycja prezentów komunijnych jest głęboko zakorzeniona w naszych zwyczajach i przyjęło się, że z okazji Pierwszej Komunii Świętej obdarowujemy dzieci różnymi upominkami. Bardzo często goście decydują się na kopertę z pieniędzmi, lecz niekiedy pojawiają się także rzeczy materialne. Co więc kupić w takiej sytuacji?

Co dać na komunię oprócz koperty? Ekspertka odradza kupowania telefonów

Czy smartfon to odpowiedni prezent na komunię? Wiele osób zastanawia się, co kupić dziecku z tej okazji, a telefon wydaje się być użytecznym i przemyślanym upominkiem. Pedagożka Aga Rogala w podcaście Digitalks przekonuje jednak, że smartfon to nie najlepszy pomysł. Jej zdaniem wręczanie dziecku telefonu na komunię to błąd, który może mieć poważne konsekwencje.

Jestem ogromną zwolenniczką tego, żeby pierwszy telefon nie należał do dziecka, tylko żeby ten był mu wypożyczony. Zawsze to doradzam rodzicom. Jeśli już dziecko musi koniecznie dostać telefon na komunię, niech to będzie dostęp do niego, ale to rodzic jest jego właścicielem - mówiła ekspertka w podcaście.

Takie rozwiązanie ma ułatwić rodzicom kontrolę nad czasem spędzanym przez dziecko z telefonem i zapobiec ewentualnym problemom z uzależnieniem. Co ciekawe, w sekcji komentarzy pod wpisem na Instagramie pojawiło się sporo komentarzy rodziców, którzy korzystają już ze wskazówek pedagożki i zgadzają się z jej opinią.

Moja córka najpierw miała dostęp do komórki domowej. Mogła dzwonić do koleżanek, jak miała potrzebę. Telefon nie należał do niej. Swój własny dostała, jak miała 12 lat. To samo teraz robię z synem. Świetna sprawa. Nie mają ciągłego dostępu, korzystają tylko wtedy, kiedy muszą, ale nie są całkowicie odcięci od tej technologii. Polecam gorąco takie rozwiązanie - czytamy pod postem.

