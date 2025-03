Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

Spis treści

Pierwsza Komunia Święta 2025. Co teraz daje się na komunię?

Pierwsza Komunia Święta zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią dylemat: co kupić dziecku? Tradycyjne prezenty, takie jak rower czy zegarek, odchodzą do lamusa, bowiem w 2025 roku królują "boxy" podarunkowe, o których więcej pisaliśmy tutaj: Pierwsza Komunia Święta 2025. Koniec z kopertami? Hitem są "komunijne boxy"! Co ciekawe, okazuje się, że podobny los czeka tradycyjne bukiety, które przez wiele lat były nieodłącznym elementem prezentu komunijnego. Teraz jednak odchodzą do lamusa!

Nowy trend komunijny zawładnął siecią. Tradycyjne kwiaty odchodzą do lamusa

Tak jak wspominaliśmy, dawniej obowiązkowym prezentem komunijnym był bukiet kwiatów, dziś jednak zwyczaj ten odchodzi w zapomnienie. Według wielu taki upominek nie jest praktyczny oraz trwały. Właśnie dlatego coraz więcej osób wybiera rozwiązanie, które w ostatnim czasie zawładnęło internetem. Mowa o kwiatowych i słodyczowych boxach, które można kupić np. w lokalnych kwiaciarniach. Takie prezenty mogą mieć różne kształty oraz w zależności od preferencji dziecka inne wypełnienie - brzmi świetnie, prawda? Niestety okazuje się, że koszt takiej pamiątki zwala z nóg, bowiem waha się między 160 a 190 zł!

W ostatnim czasie na TikToku użytkowniczka posługująca się nickiem @swiat.bukietow wstawiła na platformę wideo promujące kwiatowe i słodyczowe boxy. W sekcji komentarzy lada moment pojawiło się mnóstwo wpisów z zapytaniami o cenę i możliwość zamówienia. Internautom bez wątpienia taki pomysł przypadł do gustu, więc na tegorocznych komuniach prawdopodobnie będzie to hitem!

Przepiękne, szkoda, że wnusio miał komunię rok temu. Muszę poczekać jeszcze parę lat na następną

Widzę Stitcha i od razu mam w głowie moją bratanicę która ma komunię za rok

Jak dla mnie piękne zestawy - czytamy w sekcji komentarzy.

Sonda Pierwsza Komunia Święta. Bogato zdobione paznokcie u dziewczynki - fajny trend czy gruba przesada? Fajny trend Gruba przesada Nie mam zdania

Komunia córki Cichopek i Hakiela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd