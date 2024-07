Kiedy zapukają do drzwi, musisz ich wpuścić. Warto o tym pamiętać, aby nie dać się oszukać

W sobotę (27 lipca) - zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - do Polski wrócą upały. Jak prognozuje IMGW, "przeważający obszar Polski będzie pod wpływem słabego wyżu, jedynie nad północno-zachodnie województwa nasunie się zatoka niżu z rejonu Islandii wraz z pofalowanym frontem atmosferycznym". Napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza polarnego morskiego.

Noc z piątku na sobotę (26/27 lipca) pogodna, jedynie na północnym zachodzie i początkowo na wschodzie więcej ciemnych chmur i tam możliwy słaby, przelotny deszcz. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Na północnym wschodzie noc chłodna, zaledwie 8°C na termometrach. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 15°C, zaś na południowym zachodzie nawet 17°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego.

IMGW ostrzega przed upałem

Sobota (27 lipca) zapowiada się na dzień pogodny i bardzo ciepły, jedynie na północnym zachodzie oraz na Dolnym Śląsku i południu Wielkopolski po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Wysokość opadów do 15 mm na Pomorzu Zachodnim. Najchłodniej nad samym morzem i Podhalu, gdzie termometry pokażą od 22°C do 25°C. Na pozostałym obszarze od 26°C do 31°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni i południowy, w czasie burz porywisty.

Na sobotę (27 lipca) IMGW prognozuje upały na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Opolszczyźnie, Śląsku, a także w woj. świętokrzyskim, Małopolsce i Podkarpaciu. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem.

Źródło: IMGW

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️UPAŁ 1, 2 °🌡️W sobotę, a na południu także w niedzielę prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/XzcMHr1MpL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2024

