Wiemy, kiedy wrócą upały. Totalna zmiana w pogodzie zacznie się już wkrótce.

Zrobi się gorąco!

Wiemy, kiedy wrócą upały. Eksperci nie mają złudzeń, totalna zmiana w pogodzie kwestią godzin

Obecnie mamy do czynienia z łagodniejszym obliczem lata. Jest ciepło, ale nie upalnie, a burze i ulewne deszcze występują rzadziej. Wkrótce ma się to zmienić. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wieszczą powrót upałów. W najbliższy weekend (27-28 lipca) temperatura ma wzrosnąć nawet do 33°C. Co więcej, z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie front z niebezpiecznymi burzami.