Potrącony 39-latek wpadł przez szybę do środka auta i już tam został. Impreza trwała dalej

Trudno w to uwierzyć

Trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Wracający z imprezy 39-latek został potrącony przez mężczyznę, z którym wcześniej pił alkohol. Pieszy wpadł do środka auta i już tam został. Kierowca zabrał poszkodowanego do swojego domu, aby kontynuować libację.