Potężna bomba lotnicza znaleziona w polach. Na miejsce wezwano saperów

Niewybuch znaleziony na polu

Do odkrycia doszło wczoraj w Dołhobrodach. Jak poinformowała policja, dyżurny włodawskiej komendy otrzymał zgłoszenie o znalezieniu na polu skorodowanego niewybuchu o długości około 80 centymetrów. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji, który zabezpieczył teren oraz samo znalezisko.

Wstępnie rozpoznano je jako pocisk bombowy pochodzący z okresu II wojny światowej. Ze względu na zagrożenie wezwano patrol saperski, który ma przeprowadzić akcję usunięcia niewybuchu.

Bomba pod komisariatem, tysiące ludzi do ewakuacji

Droga 816 została zamknięta

W związku z działaniami służb kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Droga wojewódzka nr 816 w kierunku Włodawy i Sławatycz, w okolicy słupka 43 km i 6 hm, od około godziny 9 pozostanie zamknięta do czasu zakończenia pracy saperów.

Policja apeluje do mieszkańców oraz kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych działań. Funkcjonariusze przypominają, że niewybuchy mimo upływu lat nadal mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.

Policja ostrzega: niewybuchów nie wolno dotykać

To kolejne tego typu znalezisko w regionie. Jak podkreślają służby, ziemie powiatu włodawskiego wciąż kryją wiele pozostałości po działaniach wojennych. Skorodowane niewybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą eksplodować nawet przy niewielkim wstrząsie lub zwykłym dotknięciu.

Policjanci przypominają, by pod żadnym pozorem nie próbować samodzielnie wydobywać takich przedmiotów z ziemi, rozbierać ich ani przenosić. Nie wolno również wrzucać niewybuchów do ognia. Każda taka sytuacja może zakończyć się tragedią — wybuch grozi śmiercią lub trwałym kalectwem.

W przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego granat, pocisk lub inny niewybuch należy natychmiast powiadomić Policję albo Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

