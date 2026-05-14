BMW zderzyło się czołowo z oplem. Na miejscu zginął 19-letni kierowca

Śmiertelny wypadek na trasie Chełm–Lublin (DK12)

Służby ratunkowe z Chełma odebrały wezwanie do zdarzenia tuż przed godziną 3:00 w nocy. Do fatalnego w skutkach incydentu doszło na prostym odcinku drogi krajowej nr 12, łączącej Chełm z Lublinem.

Z dotychczasowych analiz funkcjonariuszy wynika, że 19-latek prowadzący BMW poruszał się poza terenem zabudowanym. Młody kierowca podjął próbę wyprzedzania, jednak zrobił to w ryzykowny sposób. W rezultacie stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i z potężnym impetem uderzył czołowo w nadjeżdżającego opla.

Nie żyje 19-letni kierowca BMW

Potężna siła zderzenia obu pojazdów nie dała sprawcy wypadku żadnych szans na przeżycie. Kierujący niemieckim autem 19-latek zmarł na miejscu przed przybyciem pomocy medycznej.

W drugim samochodzie znajdowały się dwie osoby – 20-latek siedzący za kierownicą oraz towarzysząca mu 21-letnia pasażerka. Poszkodowani z opla doznali poważnych obrażeń i zostali natychmiast przewiezieni do pobliskiego szpitala. Na ten moment służby nie informują o szczegółach dotyczących ich stanu zdrowia.

Prokuratura i policja badają przyczyny zderzenia na DK12

Czynności ratunkowe i dochodzeniowe w miejscu tragedii trwały przez wiele godzin. Policjanci, pod bezpośrednim nadzorem miejscowego prokuratora, skrupulatnie zabezpieczali ślady i dokonywali oględzin wraków. Zebrane dowody pozwolą na precyzyjne odtworzenie przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Dochodzenie ma ostatecznie wykazać, co dokładnie doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem przez nastolatka. Przy okazji tej tragedii mundurowi ponownie apelują do wszystkich zmotoryzowanych o rozwagę i bezwzględne dostosowanie tempa jazdy do warunków na trasie.

