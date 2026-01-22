Polska armia w gotowości! Wzmożona aktywność białoruskich balonów na granicy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-22 13:01

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) poinformowało o wzmożonej aktywności bezzałogowych statków powietrznych nad granicą polsko-białoruską. Wojsko podkreśla, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a incydenty wpisują się w działania hybrydowe podejmowane przez stronę białoruską. Celem tych działań ma być destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa oraz testowanie systemu obrony przestrzeni powietrznej RP.

granica polsko-białoruska

i

Autor: TOMASZ MATUSZKIEWICZ / SUPER EXPRESS
Lublin SE Google News

Alarm na granicy polsko-białoruskiej. Wojsko w gotowości

W środę, 21 stycznia wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) odnotowało wzmożoną aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów, operujących nad granicą polsko-białoruską.

„Aktywność ta była nieprzerwanie monitorowana przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP”

– czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Polecany artykuł:

Przerażające odkrycie na granicy z Białorusią. Dwa ciała wyłowione z Bugu! Kim …

Białoruś testuje polską obronę?

Wojsko zaznacza, że „tego rodzaju incydenty wpisują się w działania o charakterze hybrydowym, podejmowane przez stronę białoruską, których celem jest destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa oraz testowanie systemu obrony przestrzeni powietrznej RP”.

Polska armia monitoruje sytuację

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że wraz z podległymi siłami i środkami, „na bieżąco monitoruje sytuację na wschodniej granicy kraju i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.

Sonda
Czy Białoruś to poważne zagrożenie dla Polski?
Nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKA
BIAŁORUŚ
WOJSKO
BALONY
WOJSKO POLSKIE