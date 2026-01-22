Polska armia w gotowości! Wzmożona aktywność białoruskich balonów na granicy

Alarm na granicy polsko-białoruskiej. Wojsko w gotowości

W środę, 21 stycznia wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) odnotowało wzmożoną aktywność bezzałogowych statków powietrznych niewielkich rozmiarów, operujących nad granicą polsko-białoruską.

„Aktywność ta była nieprzerwanie monitorowana przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP”

– czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Białoruś testuje polską obronę?

Wojsko zaznacza, że „tego rodzaju incydenty wpisują się w działania o charakterze hybrydowym, podejmowane przez stronę białoruską, których celem jest destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa oraz testowanie systemu obrony przestrzeni powietrznej RP”.

Polska armia monitoruje sytuację

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że wraz z podległymi siłami i środkami, „na bieżąco monitoruje sytuację na wschodniej granicy kraju i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.

