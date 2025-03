Uciekał z dziewczyną. Policjanci nie patyczkowali się przy zatrzymaniu. Jest nagranie

Uciekał z dziewczyną

Policyjny pościg na Lubelszczyźnie. Adrian pędził jak wariat. Zaskakujący powód ucieczki

Już raz tak zrobił i mu nie wyszło. Spróbował po raz drugi. Adrian W. (31 l.) przez kilkanaście kilometrów uciekał przed policjantami, którzy próbowali zatrzymać go do kontroli. Jego szaleńczy rajd przez stary most w Puławach, a potem wiejskimi drogami kończąc ucieczkę zjazdem z wały na Wiśle. Narażał życie swoje i swojej 21-letniej dziewczyny. Powód ucieczki? Mężczyzna nie miał prawa jazdy, był za to pod wpływem amfetaminy.