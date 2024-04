To było ostrzeżenie, ale nie posłuchał

Policjanci ukarali 20-latka. Kilka godzin później już nie żył. Przerażające zdarzenie [ZDJĘCIA]

20-latek, który dostał mandat za złamanie przepisów drogowych, zginął kilka godzin później w wypadku pod Lublinem. Wszystko działo się w sobotę, 13 kwietnia. Motocyklistę zatrzymała najpierw kontrola drogowa, karząc go za nieprawidłowe wyprzedzanie i przekroczenie prędkości, ale ok. godz. 21.30 mężczyzna już nie żył. Uderzył w tył poprzedzającego go opla.