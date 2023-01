Połasił się na puszki WOŚP. Pójdzie siedzieć na osiem lat?

W ubiegłym tygodniu dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Doszło do nich na terenie kilku sklepów w Chełmie. Z relacji zgłaszających wynikało, że puszki na datki znajdowały się w pobliżu sklepowych kas. Skierowani do tej sprawy policjanci kryminalni ustalili i zatrzymali w miniony piątek sprawcę tych kradzieży. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec gminy Białopole. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna skradł 7 puszek, w których znajdowały się już pieniądze. Swoje zachowanie tłumaczył problemami finansowymi. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty kradzieży zuchwałej. Prokurator zdecydował tez, że 30-latek pozostanie pod policyjnym dozorem. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

