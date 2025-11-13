Polak niespodziewanie wygrał w Eurojackpot. Taka wiadomość przed świętami

We wtorek, 11 listopada 2025 roku, w Polsce ponownie dopisało szczęście graczowi Eurojackpot. Tym razem padła wygrana IV stopnia (4+2), a szczęśliwy zakład został zawarty w Puławach, w punkcie przy ul. Wojska Polskiego 7A. Trafienie tego poziomu oznacza, że gracz poprawnie wytypował cztery liczby z głównego zestawu oraz dwie liczby z puli dodat­kowej. W tym losowaniu padły następujące liczby: 8, 24, 25, 41, 50 oraz 8, 9.

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych w Europie, w której uczestniczy kilkanaście państw. W Polsce gra cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na wysokie wygrane, sięgające nawet 120 milionów euro, czyli około 520 milionów złotych. Aby wziąć udział w losowaniu, należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. Można zrobić to samodzielnie lub wybrać opcję chybił trafił. Koszt jednego zakładu wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu — we wtorki i piątki.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce:

pow. krotoszyński: 213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022

pow. bieruńsko-lędziński: 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021

pow. piotrkowski: 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019

pow. pruszkowski: 96 805 666,90 zł - 11 września 2020

pow. rzeszowski: 91 256 729,60 zł - 13 grudnia 2024

Bielsko-Biała: 62 657 423,40 zł - 2 maja 2023

Siemianowice Śląskie: 47 222 789,10 zł - 29 października 2021

powiat cieszyński: 42 812 000,00 zł - 3 września 2024

W najbliższym losowaniu Eurojackpot (14.11) do wygrania będzie 80 milionów złotych.